"Grande Fratello Vip", Alex Belli torna nella Casa in veste di chef per giudicare i suoi ex coinquilini

Torna nella Casa, ma con un ruolo del tutto diverso. Alex Belli, eliminato non senza polemiche, rientra nel "Grande Fratello Vip" in veste di chef e si mette a giudicare i piatti dei suoi ex coinquilini.
Il primo arriva da Giancarlo Danto e Megan Ria, e il verdetto è subito tecnico. "Come inizio va bene, ma la sfoglia dev'essere più sottile, quasi trasparente", spiega Belli. "Le sfogline dicono che si deve vedere la cattedrale di San Luca". Un richiamo alla tradizione, più che un semplice suggerimento.
Si passa poi ad Andreas Muller. Qui a impensierire il giudice è soprattutto la carne, e in particolare il momento in cui va cucinata: "La carne va fatta all'ultimo. Quando portiamo il primo a tavola, lì dobbiamo iniziare a lavorare sulla carne, in base alla cottura che viene richiesta".
Il medaglione di melanzana, invece, lo convince più del previsto ("Pensavo andasse a finire peggio"), a differenza dei dolci, che non lo entusiasmano.
Il problema vero, però, non sta nelle ricette quanto nell'atteggiamento. E il rimprovero arriva senza giri di parole: "Siete molto indisciplinati, ragazzi. Se domani siamo così, il servizio non lo chiudiamo".