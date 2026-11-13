"Grande Fratello Vip", Federica Morello riceve la sorpresa della mamma: "Sono la persona più felice del mondo"

E quando Ilary Blasi le chiede se sia vero il fatto che non abbia mai rivolto un complimento a Federica per la sua bellezza, mamma Daniela risponde: "Adesso posso dire che è bellissima. Ma la sua bellezza è interna, una cosa su cui abbiamo molto puntato. Vedevamo che era bella però non potevamo dirlo perché non avrebbe fatto uscire quella bellezza che ha dentro e con la quale adesso riesce ad affrontare la vita. La sua bellezza è dentro e lei l'ha tirata fuori molto bene".