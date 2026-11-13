"Grande Fratello Vip", Federica Morello riceve la sorpresa della mamma: "Sono la persona più felice del mondo"

Al "Grande Fratello Vip" è una serata di emozioni forti per Federica Morello, protagonista di una toccante sorpresa da parte della mamma Daniela. Durante la diciottesima puntata del reality, in onda venerdì 13 novembre su Canale 5, la concorrente è stata prima invitata a sedersi sulla poltrona che scotta per un confronto con Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, salvo poi sciogliere la tensione nell'abbraccio con la madre.
"La desideravo tantissimo", è la prima reazione della concorrente, visibilmente emozionata nel riabbracciare la madre. Nel Localino, mamma e figlia rivivono la clip in cui Federica raccontava un percorso fatto di sacrifici e impegno: ha iniziato a lavorare al mercato quando aveva 14 anni, per poi decidere di lasciare casa all'età di 19 anni. "Sono uscita sbattendo la porta dopo un litigio e non sono più tornata. Vorrei chiedere scusa a mia mamma per questa cosa, però in quel momento mi sentivo molto pressata", aveva confidato la concorrente nel Confessionale.
"Federica è una ragazza semplice, normale, trasparente. Lei ha molta tranquillità, è serena e normale", sono le parole con cui la descrive mamma Daniela, che poi le suggerisce di continuare a essere se stessa.
"In questo momento sono la persona più felice del mondo perché mia mamma mi sta riconoscendo in tutto quello che sono, che faccio, che dico tutti i giorni", replica Federica.
E quando Ilary Blasi le chiede se sia vero il fatto che non abbia mai rivolto un complimento a Federica per la sua bellezza, mamma Daniela risponde: "Adesso posso dire che è bellissima. Ma la sua bellezza è interna, una cosa su cui abbiamo molto puntato. Vedevamo che era bella però non potevamo dirlo perché non avrebbe fatto uscire quella bellezza che ha dentro e con la quale adesso riesce ad affrontare la vita. La sua bellezza è dentro e lei l'ha tirata fuori molto bene".