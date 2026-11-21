Nelle fotografie Carmen e Luigi si mostrano sorridenti mentre condividono un giro in Vespa. Immagini che raccontano la gioia di ritrovarsi e che hanno riportato alla memoria un periodo della vita fatto di leggerezza. Non manca, infatti, un riferimento nostalgico a un'epoca profondamente diversa da quella attuale. "Eravamo felici e spensierati anche senza internet e telefonini!!!", scrive, ricordando con affetto gli anni in cui i rapporti si costruivano lontano dagli schermi e dalla tecnologia. Il post si chiude con domanda rivolta direttamente ai follower: "E a voi piacerebbe rivedere il vostro primo amore?".