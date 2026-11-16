"Sono gelosa, lo sono di carattere", aveva ammesso Peparini, aggiungendo: "Come vedo Marina La Rosa? È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco". Marina, dispiaciuta per le sue parole, ricorda il loro primo incontro: "Ci siamo incontrati due anni fa e l'affinità l'ho trovata più con Veronica che con Andreas". Poi spiega come sia cresciuto il rapporto con il ballerino durante la convivenza: "Qui dentro è chiaro che emergono delle emozioni, sicuramente ci siamo molto uniti io e Andreas, entrambi abbiamo definito la nostra amicizia bella, autentica, leale". E rassicura la coreografa: "Veronica può stare super tranquilla perché lei si fida ciecamente di Andreas e fa benissimo".