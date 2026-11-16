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"Io mi sono innamorata più di Veronica che di Andreas". Marina La Rosa risponde così alle dichiarazioni di Veronica Peparini sul suo rapporto con Andreas Müller al "Grande Fratello Vip". Nella puntata di lunedì 16 novembre, Ilary Blasi riprende l'intervista della coreografa a "Verissimo", offrendo ai due concorrenti l'occasione di chiarire la natura del loro legame.
La risposta di Marina La Rosa
"Sono gelosa, lo sono di carattere", aveva ammesso Peparini, aggiungendo: "Come vedo Marina La Rosa? È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco". Marina, dispiaciuta per le sue parole, ricorda il loro primo incontro: "Ci siamo incontrati due anni fa e l'affinità l'ho trovata più con Veronica che con Andreas". Poi spiega come sia cresciuto il rapporto con il ballerino durante la convivenza: "Qui dentro è chiaro che emergono delle emozioni, sicuramente ci siamo molto uniti io e Andreas, entrambi abbiamo definito la nostra amicizia bella, autentica, leale". E rassicura la coreografa: "Veronica può stare super tranquilla perché lei si fida ciecamente di Andreas e fa benissimo".
Andreas Müller e il peso dei social
Nella Mystery Room, Andreas guarda alcune immagini con la moglie e ascolta un suo messaggio. "Non metto in dubbio che Veronica sia dalla mia parte", commenta emozionato. A preoccuparlo sono soprattutto le reazioni online: "Il problema è il mostro che sono i social. Le persone possono essere cattive e insinuare cose. Sai quante volte sono stato la pedina dei social?". Tornato in salone, ribadisce l'amore per Veronica e il valore dell'amicizia con Marina. Cesara Buonamici prende le loro difese: "Tra loro c'è un'affinità e un'amicizia che li porta a divertirsi, sono nella stessa Casa, stanno giocando insieme. Non c'è alcuna strategia, il resto è tutta invidia".