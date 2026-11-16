"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini torna nella Casa per coreografare "Lady Marmalade"

Al "Grande Fratello Vip" si torna a ballare, e stavolta la sfida mette di fronte due squadre: da una parte le finaliste, dall'altra le concorrenti che il posto in finale devono ancora conquistarselo. A guidare queste ultime arriva una coreografa d'eccezione, Francesca Manzini. L'ex concorrente della passata edizione è ricordata anche per le sue coreografie, sospese tra il "tecnicismo centrale" e il "rischio burlesque" e ormai entrate nel linguaggio dei fan.