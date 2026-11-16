"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini torna nella Casa per coreografare "Lady Marmalade"

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Al "Grande Fratello Vip" si torna a ballare, e stavolta la sfida mette di fronte due squadre: da una parte le finaliste, dall'altra le concorrenti che il posto in finale devono ancora conquistarselo. A guidare queste ultime arriva una coreografa d'eccezione, Francesca Manzini. L'ex concorrente della passata edizione è ricordata anche per le sue coreografie, sospese tra il "tecnicismo centrale" e il "rischio burlesque" e ormai entrate nel linguaggio dei fan.
L'imitatrice avrà il compito di far emergere tutta la sensualità di Valeria Marini, Piera Meloni, Federica Morello e Megan Ria. Il brano scelto, del resto, non ammette mezze misure: le quattro dovranno interpretare un classico come "Lady Marmalade".
Dall'altra parte troveranno le tre inquiline che hanno già in tasca il biglietto per la finale, cioè Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi. Per prepararsi potranno contare sull'aiuto di Andreas Muller.
Il ritorno di Manzini, però, non entusiasma tutte. La coreografa è nota per la precisione quasi maniacale con cui pretende che ogni passo venga eseguito, e c'è chi lo ricorda bene.
"No, vi prego, la Manzini no", commenta Piera appena viene letto il comunicato ufficiale della trasmissione. Se proprio non si può evitare, chiede almeno che le prove si chiudano a un orario accettabile e non "alle cinque di notte, per favore".