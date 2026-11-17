Il confronto parte dalle discussioni degli ultimi giorni, nate anche per la gestione degli spazi comuni. Tra i motivi di contrasto ci sono il tempo trascorso da Guendalina in bagno e i sassolini con cui Valeria aveva composto una scritta in giardino. Tavassi spiega di avere esigenze che la compagna dovrebbe rispettare: "Ho spiegato di avere una patologia, ci scherzo, ci rido, ma io devo andare in bagno e ogni volta che devo andare lei viene e bussa". Marini, però, porta la discussione su un altro piano: "Guendalina ha bestemmiato".