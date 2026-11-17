"Grande Fratello Vip", Valeria Marini e le accuse a Guendalina Tavassi: "Faccia di m..."
Ilary Blasi chiarisce che le verifiche del programma non hanno trovato riscontri all'accusa e dopo l'esibizione sulle note di "Lady Marmalade", Marini manifesta la volontà di lasciare la Casa
Prima lo scontro con Guendalina Tavassi, poi la voglia di abbandonare il reality, infine l'insulto. Valeria Marini è al centro della diciannovesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 16 novembre su Canale 5. Le tensioni accumulate durante la convivenza esplodono in diretta, quando la showgirl accusa la finalista di aver bestemmiato. Un'affermazione che Guendalina respinge e sulla quale interviene Ilary Blasi, precisando che i controlli effettuati dal programma non hanno trovato riscontri. Più tardi, dopo la sfida di ballo, è la stessa Valeria a manifestare l'intenzione di andarsene.
Le tensioni tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi
Il confronto parte dalle discussioni degli ultimi giorni, nate anche per la gestione degli spazi comuni. Tra i motivi di contrasto ci sono il tempo trascorso da Guendalina in bagno e i sassolini con cui Valeria aveva composto una scritta in giardino. Tavassi spiega di avere esigenze che la compagna dovrebbe rispettare: "Ho spiegato di avere una patologia, ci scherzo, ci rido, ma io devo andare in bagno e ogni volta che devo andare lei viene e bussa". Marini, però, porta la discussione su un altro piano: "Guendalina ha bestemmiato".
L'accusa e la reazione di Guendalina
La finalista nega e reagisce duramente alle parole della showgirl: "Tu sei una bugiarda, dici bugie e queste cose gravi, mi hai dato della pazza schizofrenica". L'ipotesi che le venga attribuito un comportamento che sostiene di non aver avuto la spinge a mettere in discussione la propria permanenza nel programma: "Se si inventa queste cose io me ne vado". Valeria insiste, iniziando a ripetere quella che, a suo dire, sarebbe stata l'espressione pronunciata dalla concorrente ma senza avere riscontri.
A fare chiarezza interviene Ilary Blasi. La conduttrice spiega che il programma ha già controllato il materiale disponibile: "Abbiamo verificato, non abbiamo trovato niente di quello che ha detto Valeria, non c'è un filmato, un video o un audio in cui si senta quello che sta sostenendo Valeria". Poi ribadisce: "Abbiamo verificato ma noi non l'abbiamo trovato".
Dopo "Lady Marmalade", Valeria vuole andarsene
La serata prosegue con la "battaglia dei talenti". Le prime a esibirsi sono le concorrenti non ancora qualificate per la finale, che ballano sulle note di "Lady Marmalade" e ricevono l'applauso del pubblico. Al termine della performance, quando dovrebbero rientrare in salone per lasciare spazio all'altra squadra, Valeria manifesta improvvisamente la volontà di uscire dalla Casa insieme a Francesca Manzini, tornata per preparare la coreografia. Ilary le chiede che cosa sia successo e Marini risponde: "Non ho più voglia di restare qui". La conduttrice prova a incoraggiarla facendole ascoltare l'applauso del pubblico, ma la concorrente continua a dirsi intenzionata ad abbandonare il reality.
Ilary suggerisce quindi a Valeria di fermarsi nel localino con Francesca, mentre le altre concorrenti tornano in salotto. Marini lamenta di essere stanca delle urla di Guendalina e delle parole che considera cattiverie nei suoi confronti. Francesca cerca di tranquillizzarla e la invita a resistere, continuando a essere sé stessa anche quando si sente incompresa. Dopo aver minacciato l'uscita, Valeria resta così a confrontarsi con lei. A fine puntata, dopo essere stata eliminata, Marini fa scappare un insulto verso Guendalina in un momento di confusione tra lo studio e la Casa: "Faccia di m...", si sente dire. Guenadalina Tavassi la prende con filosofia, gongolando per la fresca eliminazione di Valeria che, intanto, dallo studio, nega tutto.