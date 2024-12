"Grande Fratello": una eliminazione e quattro in nomination

Altro momento inaspettato di questa puntata del "Grande Fratello" è stato l'abbandono improvviso di Pamela Petrarolo. La concorrente, a causa di motivi famigliari, è costretta a lasciare il reality show. "Davanti a un dolore grande devo correre a casa, andare dalla mia famiglia, abbracciarla forte e combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità e, in questo momento, questa lo è", racconta l'inquilina. Con il suo ritiro, a rappresentare il trio delle Non è la Rai rimane solo Ilaria Galassi. Eleonora Cecere, infatti, aveva lasciato il programma sempre per questioni famigliari verso fine ottobre.