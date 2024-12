"Grande Fratello", Alfonso D'Apice in lacrime ricorda la morte del padre: "Fa male ogni anno"

Nella ventesima puntata del "Grande Fratello" viene mostrata una clip in cui Alfonso d'Apice, nel corso della settimana, si apre con i coinquilini della Casa più spiata d'Italia e racconta la morte di suo padre. "Eravamo al ristorante nella notte di Capodanno e uscivamo sempre dopo la mezzanotte e andavamo a sparare i fuochi d'artificio. Quella notte esco come tutte le altre, ma sentivo troppo freddo perché avevo la camicia e allora rientro per prendere il giubbotto che non trovavo. Lui è rimasto fuori e quando sono cominciati i fuochi non l'ho raggiunto subito. Mio padre è stato coinvolto in un incidente, è stato colpito da un proiettile vagante", spiega il ragazzo." A volte penso che se mi fossi trovato lì, probabilmente sarebbe successo qualcosa anche a me. Mia mamma è stata fondamentale ed è stato un pilastro per farmi reagire", conclude Alfonso. Dopo aver rivisto questo video Alfonso all'interno della stanza Superled inizia a piangere e confessa: "Fa male ogni anno". E aggiunge: "Era leader, non era un capo ma è sempre stato un leader per tutti, sia nel lavoro che nella vita. Io mi ispiro a lui".