"Grande Fratello", il racconto della sesta puntata

Nella sesta puntata del "Grande Fratello", in onda in prima serata su Canale 5, il televoto decreterà il primo eliminato ufficiale dell'edizione 2024. A rischio ci sono Amanda, Clarissa, Iago e Mariavittoria. Spazio poi a Clarissa Burt e alla sua emozionante storia d'amore con Massimo Troisi, mentre ci sono belle sorprese in arrivo per Amanda Lecciso ed Enzo Paolo Turchi.