"Grande Fratello", Clarissa Burt e l'amore per Massimo Troisi: "Prima di morire voleva parlarmi, non ho fatto in tempo"

"Ce l'ho ancora l'anello di fidanzamento di Massimo, ma non potevo accettare. C'era un precedente che aveva fatto abbastanza male e che io non potevo superare", rivela l'attrice. "In Italia mi dicevano spesso di chiudere un occhio - racconta Clarissa -. Però per certe cose se chiudi un occhio allora devi anche chiudere le orecchie, la bocca e forse anche il tuo cuore per restare con quella persona. Non ero disposta a farlo".