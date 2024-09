Al "Grande Fratello" Mariavittoria cerca un confronto con Yulia e le chiede scusa

Mariavittoria spiega all'altra: “Non appoggio Jessica”, sottolineando che non vuole essere associata alle parole e alle azioni della cantante. Esprime anche il suo apprezzamento per il legame tra Yulia e Giglio, specificando che non deve necessariamente evolvere in qualcosa di più profondo. Yulia ascolta attentamente le parole della compagna e spiega di non cercare una relazione romantica all'interno della Casa, ma di essere aperta a costruire legami solidi che possano durare anche al di fuori di essa. Esorta Mariavittoria a fare lo stesso. Poi Yulia confessa di essere rimasta ferita dal distacco di Mariavittoria e dalla mancanza di trasparenza, soprattutto dopo essersi aperta con lei. L'inquilina risponde spiegando di aver cercato di mandarle piccoli segnali per rassicurarla sulla sua serenità rispetto al rapporto con Giglio.