"Grande Fratello", Lorenzo prova a stuzzicare Shaila

Shaila allora ribadisce di voler vivere la sua esperienza nella Casa con spontaneità, affrontando ciò che potrà accadere senza lasciarsi influenzare dalle opinioni degli altri. Non è sua intenzione fare del male a nessuno ma allo stesso tempo non intende frenare i propri istinti e desideri. "Se non ti va di fare qualcosa, puoi sempre dire di no”, la provoca Lorenzo facendo riferimento in particolare a un momento in cui la ballerina era sul letto con Javier. Shaila non si tira indietro e ammette di essersi sentita a disagio in quella situazione dove, ammette, avrebbe dovuto prendere una posizione più chiara.