Dopo essersi sfogata con le amiche, Pamela Petrarolo decide di affrontare apertamente l'argomento con Helena Prestes. In piscina quindi approccia la coinquilina e ripete quanto detto alle altre amiche. La Prestes si difende, dicendo con espressione esterrefatta di non aver sentito il saluto. Pamela però continua, spiegando di aver visto diversi atteggiamenti da parte di Helena, sia in merito allo scherzo, sia a tavola. Pensava che la ragazza si fosse ombrata e che avesse frainteso le sue parole: "Mi preoccupo per te, non voglio limitarti". Pamela consiglia alla coinquilina di essere più attenta, magari informarsi meglio prima di fare uno scherzo, ascoltare un po' di più. Helena, dal canto suo, resta inizialmente ferita dalle parole di quella che considera una persona a lei vicina: "Sto percependo delle cose strane" afferma "Voi siete le mie preferite, non pensavo che aveste questi pensieri". La modella spiega di non volere creare una frattura nel rapporto con Pamela, spesso non sente bene a causa degli schiamazzi dei coinquilini. Non aveva intenzione di ignorare il saluto dell'amica: "È tutto nella tua testa". Pamela allora afferma che aveva l'esigenza di parlarne proprio per chiarire e non fraintendere. Helena la abbraccia confermando di non essersela presa e che tutto è come prima, ogni cosa è riparata. Pace fatta dunque, almeno per ora.