"Grande Fratello", che meraviglia: nella Casa scatta il gioco della bottiglia

Nella casa del "Grande Fratello" a serata inoltrata gli inquilini si dedicano al gioco della bottiglia con la classica scelta "obbligo o verità" come penitenza. E dopo quello cinematografico arrivato il giorno prima è l'occasione per un nuovo bacio tra Helena e Lorenzo. E' la Prestes a scegliere l'obbligo e Javier le dice "dai un bacio a stampo a Lorenzo". Lei non si fa pregare e subito si butta sul ragazzo che, a dire il vero, non appare così partecipe. Gioco delle parti?