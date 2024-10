"Grande Fratello", a Shaila Gatta basta un tango per scegliere Javier: "Voglio lui" | E Lorenzo...

Prima di ballare, però, l'ex velina di "Striscia la notizia" ha chiarito ogni dubbio: la sua scelta è ricaduta su Javier. "Qui nella Casa tre giorni valgono dieci - ha spiegato -. Ho avuto modo di parlare con entrambi, mi sono fatta un esame di coscienza. Negli ultimi giorni mi sono avvicinata di più a Lorenzo, perché sono arrivata a una conclusione. Lo vorrei nella mia vita, ma più come un amico perché è una persona profonda. Su Javier ho una curiosità particolare che vorrei approfondire. Mi sto mettendo in gioco, gli ho chiesto scusa per non averlo fatto prima perché avevo paura". La concorrente, inoltre, ha spiegato di non aver mai avuto l'intenzione di ferire Helena Prestes, anche lei coinvolta in questo intreccio amoroso: "Io sostengo le donne e ho detto a Lorenzo che mi sarei allontanata da lui perché vedere Helena star male mi dà fastidio. Siamo amiche, non mancherei mai di rispetto a una donna".