"Grande Fratello", Enzo Paolo Turchi: "Raffaellà Carrà mi disse che Carmen era la donna giusta"

Per i suoi 65 anni, Carmen Russo ha deciso di non voler rinunciare a festeggiare con suo marito. Così l'ex concorrente del "Grande Fratello" entra nella Casa e porta una torta. Da un vetro la ballerina spiega a Enzo Paolo Turchi: "Io e Maria siamo orgogliosissime di te. Io ti tengo d’occhio. Non potevo non festeggiare dopo i nostri 42 compleanni insieme. Maria ti vuole vedere sempre sorridente anche perché hai degli amici meravigliosi. Sei in forma".