Al "Grande Fratello" confidenze in sauna tra Shaila ed Helena

Nella sauna del "Grande Fratello" Shaila ed Helena si lasciano andare a confidenze sull'amore e sui ragazzi della Casa. Per l'ex velina Javier "è molto timido" ma vuole conoscerlo meglio. Anche se lui non si sta mettendo in gioco, è sicura che se ci fossero più momenti di intimità tra loro potrebbe scoccare la scintilla. Dal canto suo Helena sottolinea l'importanza di essere corteggiate per potersi innamorare.