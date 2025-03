Al "Grande Fratello" il pranzo fuori finisce male

Al rientro dall'esterna, gli inquilini non mostrano il volto sereno e rilassato che ci si aspetterebbe da chi ha appena trascorso una giornata fuori. Sembra infatti che durante il pranzo si sia accesa una discussione tra alcuni concorrenti. In cucina, Shaila e Chiara commentano la controversia tra la ballerina e l'acerrima nemica Helena. Zeudi aggiunge poi altri dettagli su un alterco sviluppatosi tra Stefania e Lorenzo. In un altro punto della Casa Stefania ed Helena raccontano a Maria Teresa e Mattia la loro versione dei fatti. Helena afferma di essersi seduta accanto a Shaila e di aver avuto una conversazione tranquilla con lei, fino a quando un'osservazione rivolta dalla brasiliana alla ballerina ha scatenato il putiferio. Stefania spiega a Maria Teresa che, secondo la versione di Helena, Shaila (fresca di rottura da Lorenzo) avrebbe frainteso un complimento: "Le ha detto che apprezza il fatto che abbia lasciato Lorenzo, che ha scelto di mettere sé stessa al primo posto".