Al "Grande Fratello" Mariavittoria stanca di Tommaso

La dottoressa però tiene il punto e ammette di sentirsi stanca dei suoi comportamenti e del modo in cui le fa pesare ogni cosa. Non pensa di aver sbagliato, anzi, ritiene che evitare una discussione alcune volte sia preferibile. Tommaso non è dello stesso parere e sostiene che Mariavittoria non sia abbastanza premurosa nei suoi confronti. La donna però è stufa dei loro litigi continui e di come alza la voce davanti a tutti durante le sue sfuriate: "Non voglio più litigare in questo modo". Non è infatti questa la direzione che desidera prenda il loro rapporto. Dopo averla ascoltata, lui le chiede scusa e tutto sembra essere appianato. Quando però lei gli chiede di avviarsi verso gli amici al tavolo per il torneo di carte, Tommaso non riesce a seguirla. La coppia a quel punto si reca nella zona della piscina per continuare il confronto. Baci e carezze si alternano a nuovi tentativi di discussione e chiarimento. La battaglia per loro non è ancora finita...