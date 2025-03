Helena decide di non dire più nulla, per non peggiorare la situazione. "Sai perchè non ti dico niente? Ti stai creando cose nella tua testa e non esistono difese su questa cosa". La donna sostiene che Javier stia ingigantendo quanto accaduto, sottolineando che non ci sia stato un abbraccio o un contatto fisico di alcun tipo, ma solo un paio di battute. A questo punto è la modella che inizia a dubitare della buona fede del compagno. "Tu non sei mai stato innamorato di me", ammette con rammarico. Javier afferma il contrario, altrimenti non sarebbe così giù di morale e rivela che questa situazione gli provoca molte insicurezze. Helena prova quindi a fare un passo verso di lui, per risolvere la questione: "Se tu vuoi un altro comportamento da parte mia lo avrai, nessun problema. Io non ho nessun bisogno di avere questo contatto con lui e nessuna voglia".