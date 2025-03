"Grande Fratello", Javier chiude con Helena dopo la puntata: "Stiamo staccati, è quello che voglio"

Per la modella il passato è alle spalle, ma spiega di non voler rinunciare alla leggerezza in queste ultime settimane di convivenzb: "Io non mi dimentico quello che lui mi ha fatto, ma non mi dimentico di ridere". Javier sembra essere fermo nella sua decisione: "Rispetta i miei dubbi - ribatte -. Stiamo staccati perché è quello che voglio. Adesso voglio vedere che fai, non ti voglio limitare". "Quello che voglio è baciarti e stare con te", è la risposta di Helena, ma che non sembra scalfire Javier: "Non mi va di parlare con te", conclude. E alla domanda di Helena che gli chiede se sia sicuro del suo gesto: "Pensi che non sono sincera con te?". "Sì", è la replica secca. Sarà la fine della loro storia o riusciranno a ritrovarsi?