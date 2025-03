Lory Del Santo al "Grande Fratello": il casting ai concorrenti in vista della sua nuova serie

Il set è la tipica spiagga italiana: con tanto di ombrelloni, sdraio e lettini. Ci sono anche dei cocktail che i protagonisti devono sorseggiare sul set. Sia Tommaso, sia Lorenzo devono inserire nel loro corteggiamento improvvisato l'unica battuta scritta da Lory: "Senza la prima goccia d'acqua, la pianta non cresce". L'idraulico toscano supera la prova e riceve i complimenti della regista, che gli dà alcuni consigli come quello di non guardare mai verso il regista. Poi tocca a Lorenzo. La sua improvvisazione viene giudicata buona da Lory anche se, a suo dire, la storia raccontata era poco precisa. A ogni modo si dice soddisfatta di entrambi i provini. Ma non è finita qui perché anche Javier viene chiamato a sottoporsi al casting. Sarà lui a interpretare il ruolo del "corteggiato" ma stavolta da Mattia Fumagalli che torna nella Casa per questa prova speciale. Lory si dice molto soddisfatta della sua visita nella Casa: chi di loro sarà nella sua prossima serie?