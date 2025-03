"Grande Fratello", lo scontro in studio tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi: "Ce l'avevi con me già da prima"

Dal confronto a distanza a quello in studio: Stefania Orlando e Beatrice Luzzi hanno avuto un lungo faccia a faccia nel corso della trentanovesima puntata del "Grande Fratello". La concorrente e l'opinionista lunedì 10 marzo avevano avuto un'accesa discussione in cui si attaccavano reciprocamente. Per questo, Alfonso Signorini ha organizzato un nuovo confronto in studio. La prima a parlare è Beatrice Luzzi: "Secondo me Stefania è entrata troppo a gamba tesa, soprattutto quando si è trattato di parlare di sentimenti - ha detto -. Sia con Lorenzo e Shaila, sia con Alfonso e Chiara. Non ti sei resa conto della forza delle tue parole, le tue parole sono state molto distruttive e avrei voluto che fossero più materne".