"Grande Fratello", Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato: "Mi merito il meglio e questo non lo è"

Dopo lo spettacolo di magia del mago Raffaele Corti la ballerina si sfoga anche con Chiara: "La versione più finta di Lorenzo Spolverato la sto vedendo in questi giorni” ammette, non apprezzando il suo modo di fingersi simpatico. E aggiunge: “Lui può prendere in giro gli altri, ma, per sua fortuna o sfortuna, io l'ho conosciuto davvero".

Ormai ha nuove consapevolezze: questo dispiacere interiore le fa capire che lo sta lasciando andare e che non vuole più una persona come lui.

“Mi dispiace aver investito tanto tempo per poi arrivare a questo risultato” ammette.

Analizzandolo, crede che Lorenzo sia vittima del suo passato e che nessuna donna potrà cambiarlo se lui per primo non decide di smettere di essere prigioniero di quella situazione.

Shaila ha preso una decisione: non giustificarlo più.

“Ho sprecato tempo inutilmente, perché finché accettavo io certe decisioni, per lui andava bene” ammette, aggiungendo che meno lo vede in Casa, meglio sta. Arrivare a questo punto le fa capire che il sentimento sta svanendo.

Nota poi come Lorenzo adesso voglia parlare con tutti e mostrarsi tranquillo nella Casa, ma lei non ci crede affatto. “Con me sta applicando una maschera enorme. Io lo conosco troppo bene, non può prendermi in giro” dice convinta. E continua: “Può sopravvivere con gli altri, ma io lo sgamo. Lo conosco". E ne è sempre più sicura: “Meno lo vedo e meglio sto, perché da sola sono abbastanza". Conferma così le sue scelte prese in puntata: vuole proseguire il suo percorso da sola, dentro e fuori la Casa.