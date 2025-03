Al "Grande Fratello" una doppia eliminazione a sorpresa

La storia tra gli Shailenzo è definitivamente tramontata, nel peggiore dei modi. Se fino a poco tempo i due ammettevano di provare ancora qualcosa, ora i due hanno preso strade separate. Dopo accuse e insulti, i due hanno deciso addirittura di evitarsi in Casa e di non aver nessun tipo di rapporto. Anche il confronto si trasforma ben presto in una litigata, tra urla e schiamazzi. Una cosa sembra chiara: Shaila non ha più intenzione di mettersi in secondo piano e sta molto meglio senza di lui. Anche nella loro coppia salta fuori il nome di Zeudi, che ha consigliato la ballerina di allontanarlo e tenerlo sulle spine. A sorpresa Javier si schiera con Lorenzo, non capendo perché ora Shaila dica di avercela con lui per la sua mancata finale. Un'alleanza inaspettata, che manda su tutte le furie la ballerina.