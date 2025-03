Shaila credeva di aver costruito un legame di amicizia autentico, ma dopo l'ultima puntata ha realizzato di essersi illusa. Secondo lei, infatti, la ragazza si è allontanata perché in certe situazioni non si è sentita abbastanza supportata da loro. "Se la prende con noi perché deve affrontare tutto da sola e non sa come fare”, ipotizza. Rivolgendosi a Chiara, poi aggiunge: "Lei non cerca un'amica, ma un'alleata. Sei solo uno strumento per lei. Anche tutta la roba su Lorenzo è uscita solo nel momento in cui ci ho litigato. Quando è da sola e non è spalleggiata, lei certe cose le omette". Chiara riconosce di non aver compreso il comportamento della coinquilina: "Non l'ho capita. Non ho mai usato le relazioni per giocare e l'ho sempre difesa, mi fa stare male".