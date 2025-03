Dopo un profondo respiro, Lorenzo invita la ragazza a ballare. La stringe a sé e si morde un dito per sopprimere il dolore interiore che sta provando: "Sei la cosa più preziosa di questo percorso. Non ho mai amato nessuno come te, Shaila". Gli dispiace aver messo in discussione il loro sentimento, Lorenzo non riesce ad accettare che sia tutto finito. I due si coccolano e si baciano. "Ti amo tanto e ti chiedo scusa" dice Lorenzo, "Anche io" risponde Shaila.