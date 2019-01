clicca per guardare tutte le foto della gallery

Quello di Carlotta Mantovan e la figlia Stella è un "pomeriggio fra ragazze" a Roma. Il settimanale "Chi" le ha sorprese in un centro commerciale della Capitale alle prese con lo shopping tra coccole, carezze e un gelato. La vedova di Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo dell'anno scorso, non ha perso il sorriso soprattutto per la piccola Stella alla quale riserva tutto l'amore e le attenzioni di una madre sempre presente.