Sanremo 2023, la figlia di Little Tony: "Gino Paoli? Non si è scusato"

"Da Gino Paoli non abbiamo ricevute scuse pubbliche o private". Lo ha detto Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony ospite a "Pomeriggio Cinque". Il cantautore ligure durante la finale di Sanremo si era lasciato sfuggire sul palco dell'Ariston un aneddotto sul cantante di "Cuore matto". Nel programma di Barbara d'Urso, Ciacci ha ribadito il suo pensiero: "Stavo ascoltando la diretta del Festival in auto mentre guidavo, quando ho sentito pronunciare il nome di papà ho alzato il volume - ha raccontato -. Quella che è stata fatta è un'offesa pubblica a tutti gli effetti e io chiedo da parte mia della mia famiglia e di tutti i fan di papà delle scuse pubbliche".

Paoli aveva parlato di un presunto tradimento subito da Little Tony da parte della compagna. Sempre secondo il cantante Little Tony gli avrebbe chiesto un consiglio: il discorso era stato prontamente fermato da Amadeus e Gianni Morandi, colti alla sprovvista. "Ha offeso una persona che non c'è più - ha concluso la figlia di Little Tony -, e che non si può difendere. Voglio rivolgermi a Gino direttamente: chieda scusa perché per chiedere scusa ci vuole coraggio e gli farebbe onore".