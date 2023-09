"È sempre Cartabianca", Bianca Berlinguer: "Ora con Mediaset una nuova avventura"

Il 5 settembre su Rete 4 è iniziata la nuova avventura di Bianca Berlinguer a Mediaset. La giornalista alla conduzione del nuovo programma "È sempre Cartabianca" ha salutato il suo pubblico, quello nuovo di Rete 4 e i vecchi telespettatori ai quali ha assicurato: "Siamo sempre noi". "Forse qualcuno, anche più di qualcuno, si stupirà di trovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anche io un po' sorpresa, ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai 3. La Rai resterà nel mio cuore, ma con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura. Tutto cambia", ha dichiarato la conduttrice.

La giornalista ha assicurato che lo "spirito" del programma sarà lo stesso, con le medesime idee, curiosità e passione. "Anche noi abbiamo avvertito il desiderio di fare una nuova esperienza, ma vi garantisco che siamo sempre noi, con le nostre idee, le nostre passioni, con la nostra curiosità. Ci auguriamo - ha aggiunto - di non deludere chi ci ha seguito fino a ora, ma ci auguriamo anche di conquistare tanto nuovo pubblico, quello che da sempre è affezionato a Rete 4. Un'impresa difficile, questo lo sappiamo ma, credetemi, ce la metteremo tutta".

Nella prima puntata Berlinguer ha introdotto Mauro Corona, "compagno inseparabile di questo mio viaggio televisivo" che sarà ospite fisso della trasmissione. Insieme sono intervenuti durante la prima puntata anche Giuseppe Conte, Debora Serracchiani, Flavio Briatore, Oscar Farinetti, Stefano Cappellini e Francesco Borgonovo.