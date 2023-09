Al via "E' sempre Cartabianca" con Bianca Berlinguer

Immancabili le conversazioni di Bianca Berlinguer con Mauro Corona, alpinista e scrittore, sulle piccole e grandi storie del nostro tempo.

A "Tv, Sorrisi e Canzoni" la conduttrice ha anticipato che tipo di programma sarà: "Avrò la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria". Al centro di ogni puntata l'attualità e la politica, approfondita e commentata dagli ospiti: "Come da tradizione discuteremo di problemi sociali come il salario minimo e il reddito di cittadinanza. Parleremo di alimentazione e di crisi climatica, dopo un'estate caldissima, perché è questione che riguarda tutti, noi e i nostri figli. E naturalmente daremo il giusto spazio alla guerra in Ucraina".