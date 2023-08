Bianca Berlinguer: "Nel mio talk darò voce a tutte le opinioni"

Al centro i grandi temi di attualità Al centro di ogni puntata l'attualità e la politica, approfondita e commentata dagli ospiti: "Come da tradizione discuteremo di problemi sociali come il salario minimo e il reddito di cittadinanza. Parleremo di alimentazione e di crisi climatica, dopo un'estate caldissima, perché è questione che riguarda tutti, noi e i nostri figli. E naturalmente daremo il giusto spazio alla guerra in Ucraina":

"Voglio dar voce a tutte le opinioni" Per la Berlinguer si è quindi aperto un nuovo capitolo della sua vita professionale: "E' un cambiamento importante, dettato innanzitutto dalla considerazione che solo così avrei avuto le condizioni per realizzare al meglio il mio lavoro. Ci siamo incontrati subito sul progetto e su ciò che conta: la possibilità di dar voce a tutte le opinioni". La conduttrice non nasconde di avere qualche timore, ma per fortuna ha la famiglia a incoraggiarla: "Sono preoccupata, inevitabilmente servirà una fase di rodaggio. Se non ci fosse stato mio marito forse non avrei fatto il grande passo. Anche mia figlia Giulia, pur distante dalle dinamiche televisive, ha partecipato alle mie inquietudini e mi ha incoraggiato".