Myrta Merlino sarà al timone del programma pomeridiano di Canale 5 "Pomeriggio Ciqnue" dal 4 settembre e nelle settimane scorse he ha postato sui social le prime foto con la sua squadra: "Idee, temi, fatti: da questi appunti, dal lavoro di queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro Pomeriggio 5", ha scritto. Non solo. In una recente intervista a "La Stampa", sulla nuova avventura ha confessato: "Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferito ad un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito ‘un giornalismo popolare di qualità".

Bianca Berlinguer ed "E' sempre Cartabianca"

"Ormai ci siamo! Vi aspetto martedì 5 settembre alla prima puntata di È sempre Cartabianca, alle 21.25 su Rete 4", ha scritto Bianca Berlinguer sui social. A "Tv, Sorrisi e Canzoni" la conduttrice ha anticipato che tipo di programma sarà: "Avrò la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria". Al centro di ogni puntata l'attualità e la politica, approfondita e commentata dagli ospiti: "Come da tradizione discuteremo di problemi sociali come il salario minimo e il reddito di cittadinanza. Parleremo di alimentazione e di crisi climatica, dopo un'estate caldissima, perché è questione che riguarda tutti, noi e i nostri figli. E naturalmente daremo il giusto spazio alla guerra in Ucraina".