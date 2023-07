Chi è Myrta Merlino, l'esperta di economia che sa parlare alla gente

Nata a Napoli il 3 maggio del 1969, si è laureata con lode in Scienze politiche iniziando a lavorare per il Consiglio dei ministri della Comunità economica europea. Al giornalismo si avvicina iniziando a collaborare con la pagina economica de " Il Mattino " di Napoli, ma fin dall'inizio si occupa di televisione. Le prime inchieste le svolge nella seconda metà degli anni 90 per " Mixer ", il rotocalco di Raidue ideato e curato da Gianni Minoli, occupandosi di tematiche socio-economiche.

Il taglio economico caratterizza praticamente tutte le trasmissioni di cui si occupa nel primo periodo della sua carriera televisiva: dal talk show "Italia Maastricht" a "Energia, Mister Euro". Tra il 2002 e il 2003 è responsabile dell'informazione di Rai Educational e nello stesso periodo è autrice e conduttrice del programma "Economix", dove intervista grandi personaggi della politica e dell'economia. In parallelo agli impegni televisivi la Merlino continua a collaborare con la carta stampata (ha scritto per "Il Sole 24 Ore", "Il Messaggero", "Panorama", "International Herald Tribune", "Libération", "Families in Business", "Nord e Sud", "Il Secolo XIX", "Il Resto del Carlino", "La Gazzetta del Mezzogiorno") e anche per la radio. Su Rai Radio 2 conduce la trasmissione "Re di denari" mentre all'interno de "Alle otto della sera" cura una serie di puntate sulla storia della moneta.

La svolta con "L'aria che tira" Nel 2009 arriva per lei una svolta importante con il passaggio a La7. Anche qui inizia proseguendo sulla linea dell'approfondimento economico con il programma di seconda serata, "Effetto Domino". Ma nel 2011 il suo raggio d'azione si amplia grazie a "L'aria che tira". Ideato, scritto e condotto da lei, il programma è un talk show del mattino, in onda dal lunedì al venerdì, in cui si affrontano temi di attualità senza distinzione, con un occhio particolarmente attento sulla politica. Dalla mezz'ora scarsa iniziale, sull'onda del crescente successo di ascolti il talk arriva a durare due ore e mezza. "L'aria che tira" diventa un appuntamento fisso per i seguenti dodici anni, avendo nel corso delle diverse stagioni anche degli spin-off in prima serata e alla domenica pomeriggio.



Le onorificenze Il 16 aprile 2019 Myrta Merlino è stata nominata ambasciatrice Unicef, mentre nel febbraio 2021 è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.