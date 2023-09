"Pomeriggio Cinque", Myrta Merlino: "Questa è una prima volta che non dimenticherò mai"

L'esordio di Myrta Merlino alla conduzione di "Pomeriggio Cinque" è carico di emozione. Lo dice proprio la giornalista che mentre saluta il nuovo pubblico dichiara: "Le prime sono sempre cariche di emozione. Questa è una prima volta che non dimenticherò mai". Per la prima volta alla conduzione di un programma Mediaset, Myrta Merlino promette: "Dalla mia vita passata vi porterò il mio amore per questo lavoro, la mia passione. Vi racconterò la realtà con onestà, rigore e rispetto. E soprattutto sarò sempre dalla vostra parte".

Sono molte le pagine all'interno del programma per raccontare la società, la politica, il costume. In particolare "Pomeriggio Cinque" si concentrerà sulla stretta attualità con approfondimenti sui casi di cronaca più rilevanti. Da questa nuova edizione tornerà anche il pubblico in studio. "Dal Covid non ho più avuto il pubblico. Ho tanto bisogno del contatto umano - dichiara la giornalista che si rivolge al pubblico in studio e aggiunge - sono tutte facce amiche, già vi conosco ormai. Oggi ci sono anche alcune mie amiche, per farmi forza. E poi il pubblico a casa, un nuovo pubblico. Diventerete casa mia e spero che questa diventerà casa vostra. Noi abbiamo voglia di raccontarvi l'Italia, di raccontarvi il Paese nella sua pancia, nella sua testa", conclude