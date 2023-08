di nuovo: “Sono innamorato ma non co**ione, ognuno ha le sue priorità”, ha scritto l'ex tronista di "Uomini e Donne" ed ex concorrente del Gf Vip, in alcuni tweet, annunciando la fine della storia. "Le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione. Non voglio più stare con lei", ha spiegato Dal Moro, che ha poi chiuso il suo account social.

Le ragioni "La distanza per troppo tempo non può che peggiorare le cose", così Dal Moro ha spiegato il perché dell'ennesima e probabilmente definitiva rottura dalla bella modella venezuelana (che si è classificata seconda nel reality vinto da Nikita Pelizon). Dalla fine de GF Vip la relazione con Oriana Marzoli non è stata certo tutta rose e fiori.



Al Grande Fratello Vip Un rapporto difficile sin dalla loro convivenza nella Casa, dalla quale Daniele era stato squalificato proprio a causa di Oriana: lui aveva esagerato con uno scherzo e lei si era lamentata perché sarebbe apparso troppo aggressivo nei suoi confronti afferrandola al collo: "Lasciami, non mi piace, mi fai male", aveva detto. Così era arrivata la decisione della produzione del "Grande Fratello Vip": "Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento".

Oriana poi aveva pianto per la squalifica e Daniele l'ha perdonata. Tanto che l'ha attesa fuori dagli studi di Cinecittà per riabbracciarla.

Oriana Marzoli: "I miei costumi? Mi piacciono tutti, ma Daniele mi preferisce..."

Insieme anche dopo il Grande Fratello Usciti dalla Casa i due avevano deciso di continuare a stare insieme, ma già a maggio la Marzoli aveva annunciato ai tanti fan che li seguono sin dall'inizio della loro storia sui social, di aver rotto con l'imprenditore veneto. La colpa, a quanto aveva poi spiegato lo stesso Dal Moro, sarebbe stata proprio dei follower stessi che avevano ipotizzato lui stesse seguendo su Instagram un'altra donna: "Come sempre per colpa vostra, Oriana ha già iniziato a stressare l'anima. Non perché ho qualcosa da nascondere... stupido io! Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie".

Crisi superata con tanto di vacanze insieme a giugno sulle Dolomiti, dove i due sembrava avessero ritrovato la serenità, in mezzo alla natura.

Poi a luglio in vacanza in Sardegna i due sono stati protagonisti di una furiosa litigata in un ristorante. La sfuriata è stata filmata ed è finita in Rete. E Daniele ha fatto un post social che ha chiuso con un eloquente: "Tra me è Oriana è finita senza margine di ritorno".

Adesso, dopo un breve rappacificamento, è di nuovo il bell'imprenditore ad annunciare l'ennesima fine... Sarà davvero quella definitiva?