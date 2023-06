Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, vacanze con panorami... mozzafiato

Niente passeggiate, ma relax e benessere con Daniele che si dedica a qualche nuotata e Oriana che invece sfoggia il suo fisico scultoreo in bikini. E ovviamente non mancano i momenti di coccole, approfittando di questo momento di armonia in un rapporto che è sempre stato burrascoso.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati tra i protagonisti più amati dell'ultima edizione del "Grande Fratello Vip". Il loro è stato un rapporto caratterizzato sin dall'inizio da continui up and down, litigi clamorosi e riappacificazioni repentine. E anche una volta usciti dalla Casa hanno proseguito la loro relazione pur con le stesse modalità. Dopo che nelle scorse settimane sembravano essersi lasciati definitivamente, i due hanno ritrovato la serenità. E ne hanno approfittato per passare qualche giorno di vacanza tra le Dolomiti.

Natura, comfort, eleganza e coccole. Daniele in questi giorni si è sicuramente più dedicato allo sport mentre Oriana è sembrata dare molta attenzione alle pose con cui mettere in mostra il suo fisico e i suoi costumi. E a tal proposito, c'è stato anche il tempo per un siparietto divertente, con Edoardo Tavassi che ha voluto mettere un bikini di Oriana postando il risultato su Instagram e incassando i complimenti della Marzoli: "Ti sta benissimo!". Finita la parentesi sui monti, la coppia si è messa in viaggio per la Sardegna, e le vacanze continuano...