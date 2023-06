"Grande Fratello Vip", Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli insieme nella stessa palestra?

Il dettaglio dell'uomo in pantaloncini Oriana sarebbe quindi tornata a Verona, probabilmente per chiarirsi con Daniele. Per ora i diretti interessati non hanno confermato nulla, ma su Instagram i due hanno immortalato gli scorci della stessa palestra e anche un uomo in pantaloncini rossi (probabilmente un altro cliente) che si aggira sullo sfondo delle storie di entrambi.

L'ombra di un'altra donna Meno di una settimana fa la Marzoli aveva annunciato in lacrime di aver rotto con Dal Moro, dopo che alcuni follower le avevano fatto notare che il fidanzato aveva mostrato interesse virtuale per un'altra ragazza. "Bebè chiedi spiegazioni a Daniele perché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo like a post abbastanza vecchi (per farsi notare probabilmente)", le avevano suggerito. Qualche ora dopo il ragazzo, dopo averle tolto il follow, si era sfogato: "Come sempre per colpa vostra, Oriana ha già iniziato a stressare l'anima. Non perché ho qualcosa da nascondere... stupido io! Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie".