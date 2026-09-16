Grande Fratello, Carmen Di Pietro e la morte improvvisa del marito Paternostro: "Arrivò una telefonata da Londra"
La showgirl, tornata da poco nella Casa del Grande Fratello Vip, ha parlato della scomparsa dell'ex marito, deceduto nel 2000 a Londra
Carmen Di Pietro © agenzia
Carmen Di Pietro si prepara a tornare nella Casa del Grande Fratello Vip, dove sarà tra i protagonisti della nuova edizione del reality in onda da giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Prima di affrontare nuovamente l'esperienza televisiva, la showgirl ha raccontato a Vanity Fair le ragioni della sua scelta, ricordando anche il matrimonio con Sandro Paternostro, la morte improvvisa del giornalista e ciò che oggi cerca in una relazione.
Il ritorno al Grande Fratello Vip
Carmen Di Pietro ha già fatto il suo ingresso nella Casa martedì 15 settembre, partecipando all'Open House insieme ad altri tre concorrenti: Alessandro Varsi, Jonatham Kashanian e Piera Meloni. Per la showgirl si tratta di un ritorno nel reality di Canale 5, dopo la partecipazione del 2017. Di Pietro ha spiegato di aver accettato nuovamente perché segue il proprio istinto e tende a dire sì alle esperienze che sente di poter vivere con entusiasmo.
"Ho scelto di tornare perché sono fatta così: quando voglio una cosa, la faccio", ha raccontato. In passato, ha aggiunto, ha rifiutato diverse proposte di lavoro perché non si sentiva pronta ad affrontarle. Il Grande Fratello, invece, le piace e ha deciso di partecipare perché sa che può divertirsi.
Il matrimonio con Sandro Paternostro
Nell'intervista Di Pietro ha ricordato anche la relazione con il giornalista Sandro Paternostro, con il quale è stata sposata per due anni dopo cinque anni di fidanzamento. La showgirl ha conservato diversi ricordi della loro quotidianità insieme, compresi gli orari particolari dei loro pasti.
"Due anni di matrimonio, più cinque di fidanzamento", ha raccontato, ricordando quando Paternostro le diceva "Carmeluzza bella, vieni a pranzo". I due andavano a mangiare alle 11:30 in via del Tritone, dove i ristoranti erano aperti per i turisti, e poi lei lo riaccompagnava in taxi verso via Salaria e piazza Bologna. La sera, invece, cenavano già alle 18.
La telefonata da Londra a 33 anni
La morte di Paternostro è rimasta un momento particolarmente doloroso nella vita di Carmen Di Pietro. La showgirl aveva appena 33 anni quando ricevette da Londra la telefonata che le comunicava la scomparsa del marito. Sandro si trovava nella capitale britannica per andare a trovare i figli. Di Pietro ha spiegato che normalmente i due partivano insieme ogni fine settimana, ma quella volta i figli avevano chiesto a Paternostro di andare da solo. La notizia della sua morte arrivò quindi pochi giorni dopo che lei lo aveva salutato.
"È stato un colpo inspiegabile", ha ricordato. "Ancora oggi non accetto la morte, figuriamoci a 33 anni: non riuscivo nemmeno a parlare al telefono, dicevo, com’è possibile, l’ho lasciato solo pochi giorni fa".
"Godersi le persone finché ci sono"
Da quella tragedia Di Pietro dice di aver ricavato una lezione sul valore del tempo trascorso con le persone care. La perdita di Paternostro le ha fatto comprendere ancora di più quanto una telefonata possa cambiare improvvisamente la vita.
"Da lì ho dato ancora più valore alla vita", ha spiegato. "Oggi do ancora più significato al fatto di godersi le persone finché ci sono, non quando sono morte e gli porti un fiore". Dopo la scomparsa di Paternostro, Di Pietro ha avuto una lunga relazione con Giuseppe Iannoni, padre dei suoi due figli Alessandro e Carmelina.
"Mi manca un uomo al mio fianco"
Oggi Carmen Di Pietro non esclude la possibilità di innamorarsi nuovamente. Alla domanda se senta la mancanza di un uomo accanto a sé, la risposta è stata diretta: "Onestamente sì". Anche sul modo in cui vorrebbe conoscere una nuova persona, però, la showgirl ha le idee chiare. Si definisce "all'antica" e preferisce che l'incontro avvenga nella vita reale, magari per strada oppure durante una cena, piuttosto che attraverso i social network.
La regola su Topolino
Con l'età, Di Pietro ammette di essere diventata meno disponibile a tollerare ciò che non le piace. C'è però un'abitudine alla quale non intende rinunciare: ogni sera, prima di dormire, legge Topolino. La lettura è per lei un momento di evasione: ha raccontato di rifugiarsi a Paperopoli per lasciarsi alle spalle i pensieri della giornata. E anche un eventuale futuro compagno dovrà rispettare questa consuetudine: "Se un uomo mi dicesse di spegnere la luce e smettere di leggere Topolino, gli direi: la porta è di là".