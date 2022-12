"Beverly Hills 90210", Tori Spelling ricrea una scena cult di un episodio della serie tv: guarda qual è

L'attrice, 49 anni, è apparsa con le sue colleghe ed amiche Jennie Garth, 50 e Lindsay Price, 46 in un video, mentre stanno per sedersi sul divano, proprio come nell'episodio della decima stagione in cui Janet (Price) rivelava a Donna (Spelling) e a Kelly (Garth) di aspettare un figlio da Steve (Ian Ziering). Le tre hanno inscenato esattamente il momento e le posizioni precise dell’episodio in questione, come mostra poi, il frame della serie tv che segue. Tanti i commenti entusiasti dei fan per l'inaspettata reunion delle tre protagoniste dello storico show.

"È una reunion di 90210, in cui io e @jenniegarth festeggiamo il capodanno con @lindsayjprice e @curtisstone nel loro nuovo spettacolo "In the Spirit with Lindsay e Curtis!" Sintonizzatevi su @hsn+ questo venerdì a mezzanotte per prepararvi a salutare con noi il nuovo anno", ha scritto la Spelling nella didascalia che è servita da lancio per annunciare la sua partecipazione e quella di Jennie Garth a un episodio dello show di Lindsay Price con Curtis Stone, appunto, "In the Spirit with Lindsay and Curtis!", in onda sul canale HSN venerdì 9 dicembre 2022, per prepararsi all’arrivo del nuovo anno.

"Beverly Hills, 90210" è andato in onda dal 1990 al 2000 e oltre alla Spelling, alla Garth e alla Price ha visto nel cast coinvolti Ian Ziering, Brian Austin Green, Jason Priestley, Luke Perry, Shannen Doherty e Tiffani Thiessen.

"Beverly Hills 90210", i 10 momenti più emozionanti 2) Brandon lascia Beverly Hills instagram 1 di 9 3) Brandon confessa a Kelly di averla tradita instagram 2 di 9 4) La prima notte di Donna e David instagram 3 di 9 5) La morte di Toni, neo-sposa di Dylan instagram 4 di 9 6) L'addio di Andrea instagram 5 di 9 7) Kelly intrappolata in un incendio instagram 6 di 9 8) L'arrivo di Valerie instagram 7 di 9 9) David si esibisce al Beach Club instagram 8 di 9 10) Dylan e Brenda passano la notte insieme instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lo scorso febbraio, Priestley, 53, Ziering, 58 e Green, 49, sono stati avvistati durante una mini riunione del cast a pranzo insieme all'aperto a Los Angeles.

Nel 2020 lo spettacolo ha festeggiato il suo 30esimo anniversario dal debutto televisivo e in onore dell'importante celebrazione la Spelling e la Garth hanno collaborato per un podcast, 9021OMG, che ripercorreva i vecchi episodi dello show.





"Beverly Hills 90210", conto alla rovescia per il revival e il cast si ritrova al Peach Pit instagram 1 di 13 instagram 2 di 13 instagram 3 di 13 instagram 4 di 13 instagram 5 di 13 instagram 6 di 13 instagram 7 di 13 instagram 8 di 13 instagram 9 di 13 instagram 10 di 13 instagram 11 di 13 instagram 12 di 13 instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nell'estate del 2019 invece è andato in onda "Bh90210", ovvero il revival della serie cult, che tuttavia ha avuto vita breve.

Nonostante il successo riscontrato Fox ha infatti deciso di non trasformarlo in una serie tv canonica: "Siamo orgogliosi di aver saputo riunire in un evento estivo, un evento molto speciale, una delle serie cult della rete"

"Un profondo ringraziamento e rispetto va a Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jannie, Shannen e Tori che, insieme all’intera squadra, hanno riversato i loro cuori e le loro anime in questo revival, tanto inventivo e nostalgico", continua il comunicato diffuso dal network.