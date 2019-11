Cancellato il revival di "Beverly Hills", nonostante i buoni ascolti

Non ci sarà un seguito per la miniserie-revival di "Beverly Hills", nonostante i buoni ascolti della prima stagione registrati la scorsa estate. Il progetto era nato come una mini-serie celebrativa e Fox ha quindi deciso, nonostante il successo, di non trasformarlo in una serie tv canonica: "Siamo orgogliosi di aver saputo riunire in un evento estivo, un evento molto speciale, una delle serie cult della rete"