Gli attori di "Beverly Hills 90210" insieme per un evento benefico in onore di Luke Perry

La serie-revival di "Beverly Hills 90210" sta andando in onda in queste settimane negli Stati Uniti, ma gli attori si sono incontrati anche fuori dal set per una rimpatriata speciale. Brian Austin Green (David), Ian Ziering (Steve) e Joe E. Tata (Nat) sono stati infatti gli ospiti d'onore di un evento benefico organizzato in memoria del collega scomparso Luke Perry, che nella serie interpretava il tenebroso Dylan.