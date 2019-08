"Beverly Hills 90210", Brian Austin Green confessa: "Sono stato con Tori Spelling"

Negli Anni Novanta David e Donna hanno fatto sognare i fan di " Beverly Hills 90210 ". I fan li hanno ritrovati felici e sposati anni dopo, nella mini-stagione revival che sta andando in onda in queste settimane negli Stati Uniti. Fuori dal set anche gli attori Brian Austin Green e Tori Spelling hanno avuto una relazione, ma il loro amore è finito quasi subito. "E' vero, io e Tori siamo stati insieme. Eravamo molto giovani...", ha confermato Brian durante il talk show di Andy Cohen.

Brian Austin Green è attualmente sposato con Megan Fox, dalla quale ha avuto tre figli; mentre Tori Spelling ne ha cinque con l'attore Dean McDermott. Ospite del programma "Watch What Happens Live", l'attore ha risposto ad alcune domande del pubblico. A metterlo un po' in imbarazzo una telespettatrice, che gli ha chiesto se fosse vero che lui e Tori Spelling abbiano avuto una relazione ai tempi di "Beverly Hills 90210".



"E' vero, siamo stati insieme. Eravamo giovani... è quello che fanno i giovani", ha confermato lui. Tori non è stata la sua unica conquista. In passato l'attore aveva infatti dichiarato di aver frequentato la collega Tiffani-Amber Thiessen, ma prima che lei prendesse parte al cast di "Beverly Hills 90210" nei panni di Valerie.