Cachet bassi per il cast di "Beverly Hills 90210"

I nuovi episodi di "Beverly Hills 90210" hanno fatto felici i fan della serie tv Anni Novanta, ma non il portafoglio dei protagonisti. The Hollywood Reporter ha infatti pubblicato il compenso complessivo ricevuto da Brandon (Jason Priestley), Brenda (Shannen Doherty), Kelly (Jennie Garth), Donna (Tori Spelling), Andrea ( Gabrielle Carteris), Steve (Ian Ziering) e David (Brian Austin Green): appena 70mila dollari a puntata.

Si tratta di un ingaggio piuttosto basso secondo gli agenti del mondo di Hollywood, considerando l'enorme popolarità avuta in passato dagli attori. Solo Tori Spelling e Jennie Garth hanno guadagnato 90mila dollari in più, in quanto co-creatrici della serie. Anche Jason Priestley, che ha diretto un episodio, ha ricevuto un extra di 46mila dollari.