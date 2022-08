E' morto Joe E.Tata, era il proprietario del Peach Pit Nat in "Beverly Hills 90210"

Tata, ovvero il celebre Nat Bussichio di "Beverly Hills 90210", il proprietario del Peach Pit, locale dove Brandon, Brenda, Dylan e Kelly si ritrovavano frequentemente. L'attore aveva 85 anni e da tempo soffriva di Alzheimer. Aveva lavorato anche in altre serie televisive di successo come "Streghe" e "General Hospital". Da Jennie Garth a Jason Priestley , sui social tutto il cast della serie cult gli ha reso omaggio per ricordarlo con affetto.

Periodo particolarmente sfortunato per il team di

"Beverly Hills 90210"

Denise Dowse,

John Reilly

Jennie Garth

Jessica Klein

, funestato da tante morti improvvise. Poche settimane fa, stroncata da una meningite è venuta a mancare, a 64 anni,che nella serie tv interpretava la vicepreside Yvonne Teasley. Lo scorso anno se ne era andato anche, famoso in Italia per il ruolo del padre della bella e ricca Kelly () e il 13 agosto, pluripremiata sceneggiatrice e produttrice televisiva che aveva lavorato a ben sei stagioni di "Beverly Hills 90210", morta per un tumore al pancreas all'età di 66 anni.

Senza contare, uno su tutti,

Luke Perry,

che interpretava Dylan McKay e che è scomparso a marzo del 2019.

"Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle scrittrici e produttrici più prolifiche di 90210, Denise Dowse che interpretava la signora Teasley, e ora sono molto triste di dire che Joe E. Tata è morto...", scrive

Ian Ziering

, che nella serie vestiva i panni di Steve Sanders: "Una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era generoso con la sua saggezza quanto lo era con la sua gentilezza (...)", ha scritto in un post pubblicando alcune foto dell'attore una sul set e una scattata durante una recente reunion del cast proprio al Peach Pit.

Gli fa eco

Tori Spelling

che condividendo uno scatto di una scena cult di "Beverly Hills 90210" quando Nat accompagna all'altare Donna, che ha perso suo padre, lo ha definito: "Uno degli esseri umani più gentili, divertenti, professionali e straordinari con cui abbia mai avuto il piacere di lavorare (...) Non l'ho mai visto senza un grande sorriso stampato in faccia... Faceva sembrare brevi le lunghe giornate di lavoro (...)Conosceva tutti ed era amico di tutti...". E poi parlando dello scatto del matrimonio lo ha paragonato ad un padre e ha aggiunto: "Questo narratore naturale e dotato, questo essere umano incredibilmente speciale e caloroso, con gli occhi più gentili mi ha sempre ricordato mio padre. Erano così simili. Il che, col senno di poi, ha senso che entrambi questi uomini speciali mi abbiano accompagnato lungo il corridoio! Mio padre nella vita reale al mio primo matrimonio e Joey {Nat} nei panni di Donna sul 90210..." concludendo il lungo tributo social così: "Sono contenta che finalmente sia in pace. Adesso Joey beve qualcosa con mio padre!"

Anche

Jason Priestley

, che con Joe E.Tata ha condiviso moltissime scene sul set di "90210", visto che il suo personaggio, Brandon Walsh, lavorava inizialmente proprio al Peach Pit di Nat, lo ha voluto ricordare sui social con un post: "Oggi abbiamo perso il mio caro amico e un boss della TV Joe E Tata. Nat Busiccio è stata una parte importante di Beverly Hills 90210 e Joey è stata una parte importante della mia vita. Riposa in pace Joe. Non ce ne sarà mai un altro...".

"Mi sento come se ci fosse una festa di reunion in corso al Peach Pit in paradiso e trovo conforto sapendo che un giorno ci sarà un posto per me circondato dai miei cari amici" ha scritto invece in un toccante tweet Jennie Garth ricordando la grande disponibilità di Joe E. Tata e il suo essere sempre presente per tutti.



La figlia aveva aperto una raccolta fondi online per sostenere le cure dell’attore.