Addio a Denise Dowse, l'attrice di "Beverly Hills, 90210" stroncata da una meningite

"È con il cuore molto pesante che informo tutti che mia sorella Denise Dowse è andata avanti per incontrare la nostra famiglia nella vita eterna. Denise vi amava tutti. So che veglia su di noi con tutto l'amore che ha.

Chiedo privacy e le vostre continue preghiere..." ha aggiunto Tracey Dowse.

In un post di una settimana fa Tracey aveva annunciato che la sorella era ricoverata in ospedale: "Chiedo sostegno e preghiere per me, mia sorella e la mia unica famiglia immediata @denisedowse . Attualmente è ricoverata in ospedale in coma causato da una forma virulenta di meningite. I suoi medici non sanno quando uscirà dal coma perché non è in stato farmacologico..".

Denise Dowse

Jamie Foxx,

Samuel L. Jackson

aveva recitato anche per il grande schermo nel ruolo della manager di Ray Charles, Marlene André, in "Ray" (2004), con il premio Oscare ha interpretato un'altra preside, basata su un'educatrice realmente esistita della Richmond High School (California), in "Coach Carter" (2005), con, due dei suoi ruoli preferiti, come aveva dichiarato lei stessa.



Il suo debutto nel 1989 però fu in televisione, in un episodio della serie "Almost There", in cui interpretava Angela Quartermane.

Ed è soprattutto in tv che l'attrice ha recitato per la maggior parte della sua carriera, con numerose interpretazioni in molte serie, tra cui "Buffy the Vampire Slayer", "ER", "The Mentalist", "Monk e House".

A renderla davvero famosa furono però i suoi ruoli di Yvonne Teasley in ben 23 episodi di "Beverly Hills, 90210" (dal 1991 al 2000) e quello come giudice Rebecca Damsen in 32 episodi di "The Guardian", dal 2001 al 2004. Dal 1993 al 1994, è apparsa anche nel ruolo di un personaggio ricorrente noto come Vice Preside McBride nella serie televisiva "California Dreams".

AL cinema ha recitato anche in film come "Pleasantville", "Dr. Dolittle 2", "Requiem for a Dream", "Eulogy" e "Reign Over Me".

Nel 2020, è apparsa nel ruolo di Valeria nel film thriller "Fatale", con Hilary Swank, Michael Ealy e Mike Colter.