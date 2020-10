Luke Perry oggi avrebbe compiuto 54 anni: un anno e mezzo fa la scomparsa dell'affascinante Dylan di Beverly Hills

L' 11 ottobre 1966 nasceva Luke Perry , stella della tv americana degli anni '90 e conosciuto principalmente per il suo ruolo in Beverly Hills 90210 . Rinomato da tutti come il misterioso Dylan McKay , è morto un anno e mezzo fa a pochi giorni dall'annuncio del reboot della serie americana. Oggi l'attore avrebbe compiuto 54 anni , festeggiando una vita trascorsa sotto i riflettori di Hollywood.

Una vita nel cinema - Nato a Mansfield, in Ohio, l'11 ottobre 1966, Perry ha iniziato la sua carriera televisiva a soli 16 anni comparendo in soap come "Quando si ama" e "Destini". Solo all'inizio degli anni '90 arriva però il vero punto di svolta per la sua carriera. "Beverly Hills 90210" lo sceglie per interpretare Dylan Mckay, misterioso e solitario figlio di un miliardario della città, storico amante di Brenda Walsh attratto però dalla bionda Kelly Logan.

La carriera in tv lo porta sul set di "Will & Grace", "Law and Order" e "Body of Proof" oltre al ruolo di doppiatore in cartoni come "I Simpson", "L'incredibile Hulk" e "I Griffin". Fino al giorno della sua scomparsa, Perry interpretava Fred Adrews in "Riverdale", padre del protagonista. Il suo personaggio muore all'inizio della quarta stagione a cui sono seguiti una serie di episodi in suo onore. Aveva anche ottenuto il ruolo di Wayne Maunder nel film di Quentin Tarantino, "C'era una volta a... Hollywood". Pur riuscendo a concludere tutte le riprese, non ha mai potuto vedere la pellicola conclusa. Addirittura, durante la cerimonia per il Premio Oscar l'attore non è stato ricordato nel video "in memoriam" delle star scomparse nel 2019, generando molte polemiche e lamentele.

La morte - Perry è scomparso nella sua casa a Los Angeles il 4 marzo 2019 in seguito a un ictus che lo aveva colpito alcuni giorni prima. L'attore, padre di due figli avuti da un precedente matrimonio, era fidanzato con Wendy Madison Bauer, terapeuta ed ex attrice. I due stavano pianificando di sposarsi. La notizia ha colpito il mondo dello spettacolo e tutti i suoi fan a pochi giorni dall'annuncio di un reboot della serie Beverly Hills 90210 a cui doveva il suo successo. Sotto la foto della reunion, tra i commenti entusiasti per il grande ritorno, in molti hanno ricordato con dolore la scomparsa dell'attore. "Manca una persona", si legge e ancora: "Ci manca Luke Perry" oppure: "Ci manca Dylan, ma lui c'è spiritualmente".