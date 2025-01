Ad "Amici" maglia sospesa per Francesca, Nicolò e Giorgia in sfida

In settimana Senza Cri e Luk3 (entrambi della squadra di Lorella Cuccarini) hanno avuto una profonda crisi personale, tanto da palesare l'intenzione di andarsene. In particolare a Luk3 dispiace che di lui appaia sempre il lato più spensierato ma mai quella più profondo. In studio propone quindi "Piangi", dai toni decisamente più cupi e più in linea con il momento che sta attraversando. In settimana la maestra Celentano è entrata a sorpresa in casetta, per vedere il livello di pulizia. L'ispezione è stata tragica e per questo ha chiesto dei provvedimenti per alcuni di loro: "Trovo imbarazzante la situazione. Per i miei allievi Alessia e Daniele chiedo che debbano pulire casa sempre, per tutti quanti". Una crociata a cui si unisce anche Rudy Zerbi. In studio entrano Benji e Fede per presentare "Daisy" tratto dal loro ultimo album "Rewind".