"Amici 22", sfida incrociata per i ballerini Samu e Ramon

Ramon in versione hip-hop

Emanuel Lo aveva già espresso i suoi dubbi su Ramon e ora lo ha sfidato fuori dal suo stile. "Il movimento è parte fondamentale di un ballerino, non esiste un movimento che un ballerino non possa permettersi, soprattutto su azioni dove non c'è una tecnica classica a supporto. Ti lancio un guano di sfida contro Samu sull'hip-hop, dove non basterà essere carino ma dovrai trasformare i passi come un vero artista". "Mi fa tanta paura perché so che la maestra accetta sempre tutto", commenta il ragazzo dopo aver visto la coreografia. Infatti la Celentano non si tira indietro ed espone chiaramente il suo punto di vista: "Se una sfida è equa bene, se non lo è meglio. Dovete mettervi in gioco su tutto, non solo su quello che vi conviene. Ti devi impegnare per farlo al meglio, se perdi non succede niente"