Ad "Amici 22" Rudy Zerbi lancia il primo guanto di sfida a Wax

Aaron e Wax dovranno fare propri tre classici della musica: "A chi" di Fausto Leali, "Hit the Road Jack" di Ray Charles e "Sign of the Times" di Harry Styles. "Che guardi di più i suoi alunni", commenta Wax e le sue parole creano una piccola polemica tra i cantanti di Rudy Zerbi. "Cosa significa, con chi ce l'hai?", replica Piccolo G. "Non era un'offesa nei tuoi confronti, ce l'avevo con Rudy", chiarisce subito Wax.

Le critiche agli avversari

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano incontrano la loro squadra e dopo aver rapidamente scorso i loro punti di forza ("sapete che non siamo soliti fare molti complimenti" ricordano ai loro allievi) passano in rassegna i punti deboli degli avversari. Si inizia con i Cuccalo: "L'imbucato per me è Ndg, non si capisce come sia arrivato al serale. Cricca invece mi annoia da tempo". All'appello manca Angelina, su cui l'insegnante non ha nulla da ridire. Per la Celentano i punti deboli sono "Megan, ha voglia d'imparare ma è la più fragile, Maddalena spesso è ripetitiva. Samu è bravo nel suo stile, ma è sempre uguale". E' il momento dei Todarisa, ribattezzati "Todapippa". "Vorrei che Wax mi dimostrasse che non è solo un performer. Per quanto riguarda i ballerini Alessio mi piace e Mattia è cresciuto ma in scena è ancora timido".